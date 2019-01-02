РИАМО - 2 янв. Подмосковные спасатели напомнили жителям и гостям региона правила пользования бытовым газом – с наступлением холодов граждане часто используют дополнительно обогревательные элементы, в том числе и приборы, работающие при помощи бытового газа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Бытовой газ – друг и помощник, пока не вышел из-под контроля. Поэтому при использовании внутридомового газового оборудования необходимо соблюдать следующие меры безопасности: пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства; перед пользованием газовым оборудованием необходимо проветрить помещение кухни, открыв форточку или окно», - говорится в сообщении.

При внезапном прекращении подачи газа нужно немедленно закрыть краны горелок газовых приборов. При появлении запаха газа необходимо выключить газовые приборы, не зажигать огонь, не включать и не выключать электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение, вызвать аварийную службу по телефону «04», с мобильного телефона по номеру «104».

«При пользовании газом в быту запрещается: допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста или лиц, не знакомых с правилами пользования приборами, спать в помещении, где установлено газовое оборудование, самостоятельно производить ремонт и переустановку газового оборудования», - добавляется в материале.

При пользовании газовой плитой запрещается загромождать ее посторонними предметами, класть рядом легковоспламеняющиеся предметы, оставлять без присмотра плиту с зажженными горелками, использовать ее для обогрева помещения, привязывать над плитой веревки для развешивания белья и других вещей.

«При пользовании газовой колонкой запрещается: пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе или вентиляционном канале, а также при обратной тяге; закрывать щель внизу двери помещений, где установлен водонагреватель, так как прекращение подачи свежего воздуха нарушит необходимый воздухообмен; оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажженной запальной горелке», - отмечается на сайте.

Кроме того, нельзя использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности.

Тридцать первого декабря около 04:00 по московскому времени в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва. По последним данным, погибли более 20 человек, судьба порядка еще 20 человек неизвестна.