РИАМО – 2 янв. Госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленно вернуть в страну американца Пола Уилана, задержанного в Москве, США также хотят узнать причину ареста, сообщает Газета.ru.

В Москве 28 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали гражданина США Пола Уилана. В его отношении следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

«Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона требует немедленного возвращения американца Пола Уилана, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже», - говорится в сообщении.

Помпео отметил, что США также хотят узнать причину ареста своего гражданина.

Ранее брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал, что его брат приехал в Москву на свадьбу.