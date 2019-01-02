РИАМО – 2 янв. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону сирийский вопрос и инцидент в Керченском проливе, сообщает Газета.ru.

«Лидеры двух стран детально обсудили сирийский вопрос. Беседа происходила в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи глав России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Путин и Макрон также обменялись мнениями по поводу инцидента в Керченском проливе.

Кроме того, президенты поздравили друг друга с Новым годом.