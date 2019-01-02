РИАМО - 2 янв. В Люберецкую больницу доставили мужчину с проникающим ножевым ранением, подозреваемый в нападении задержан, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Первого января в 13:30 из комнаты дома на Октябрьском проспекте в Люберцах с проникающим ножевым ранением в ГБУЗ Московской области «Люберецкая РБ №2» доставлен и госпитализирован мужчина 1974 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1981 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

Собеседник агентства добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».