РИАМО - 2 янв. В ходе пьяной ссоры в квартире в подмосковной Шатуре женщина зарезала своего сожителя, ее задержали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он уточнил, что 1 января в 12:28 из своей квартиры на улице Академическая в Шатуре бригадой скорой помощи с колото-резаным ранением в ГБУЗ Московской области «Шатурская ЦРБ» доставлен мужчина 1961 года рождения. Он скончался.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Шатура ГСУ СК России по Московской области сожительница погибшего 1981 года рождения, ранее судимая. Преступление совершено после распития спиртных напитков в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.

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