РИАМО - 2 янв. Приложение «Метро Москвы» для Android начало поддерживать функцию Samsung Pay, благодаря этому обновлению записывать билеты на карту «Тройка» и пополнять социальные карты учащихся станет еще удобнее, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«С помощью функции Samsung Pay пассажиры смогут быстрее записывать проездные билеты на «Тройку» и пополнять социальные карты. С середины января с помощью Samsung Paу также будет возможно пополнить «Кошелек» на «Тройке», - сказал первый замначальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, удобство этой функции в том, что при подтверждении платежа теперь не нужно вводить проверочный код, как это происходит при оплате банковской картой.

В связи с доработкой программного обеспечения всем пользователям смартфонов на базе Android необходимо будет обновиться до последней версии приложения, иначе они не смогут записывать разные типы билетов с помощью «Метро Москвы».

«Тройку» также можно пополнять со смартфонов на базе iOS с помощью функции Apple Pay. Только в декабре через Apple Pay «Тройку» пополнили почти 97% пользователей.

Мобильное приложение «Метро Москвы» было запущено в 2017 году. Его скачали уже более 1,7 миллиона пассажиров. Среди преимуществ - пользователи сервиса могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах через пуш-уведомления. Кроме того, приложение стало совместимо с умными часами Android Wear и поддерживает голосовой помощник Siri.

Также приложение помогает строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек - сервис подскажет маршрут до конкретной точки, вычислит время в пути, количество остановок, а также покажет стоимость поездки. Кроме того, в приложении пронумерованы выходы со станций и указаны улицы, к которым ведут эти выходы.