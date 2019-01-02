РИАМО - 2 янв. В московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» в среду задержали и отменили свыше 50 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В среду днем в столичных аэропортах отменили и задержали 37 рейсов.

Так, в международном аэропорту «Домодедово» 18 рейсов задержали, еще шесть отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали 24 рейса, отмененных нет. Во «Внукове» задержали пять рейсов, отмен нет.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

Ранее представители воздушных гаваней сообщали, что снег не повлиял на работу аэропортов Московского авиаузла «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Все они работают в штатном режиме.

В Москве и Подмосковье в среду установилась облачная погода с метелью и сильным ветром, температура воздуха составляет минус 3 градуса. МЧС ранее предупредило жителей Московского региона о метели, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и гололедице в среду. Из-за метели видимость на дорогах может ухудшиться до 1,2 километра.