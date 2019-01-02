РИАМО - 2 янв. Российские спортсменки Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места в масс-старте на «Тур де Ски», сообщает Газета.ru.

В рамках третьего этапа «Тур де Ски» в Швейцарии прошел женский масс-старт на 10 километров.

«Проигрывает Непряева норвежке одну сотую секунды на финише. Она — вторая. Седова занимает в итоге третье место», - говорится в сообщении.

Первое место в соревнованиях заняла норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эйстберг.