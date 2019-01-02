РИАМО - 2 янв. Из-за снегопада и метели на дорогах столицы ухудшается видимость, это может привести к увеличению количества дорожных аварий, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«В Москве идет снег. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в течение дня, местами возможна метель и гололедица, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В такую погоду ухудшается видимость, что может привести к росту числа аварий на дорогах», - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на личных машинах.

«Пожалуйста, пользуйтесь городским транспортом. «Мосгортранс», метро и МЦК готовы к работе во время снегопада. Если вы не можете оставить машину, напоминаем, что в такую погоду следует соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров», - уточняется в материале.

В Москве и Подмосковье в среду установилась облачная погода с метелью и сильным ветром, температура воздуха составляет минус 3 градуса. МЧС предупредило жителей Московского региона о метели, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и гололедице в среду. Из-за метели видимость на дорогах может ухудшиться до 1,2 километра.

Все линии столичного метрополитена работают в штатном режиме, несмотря на снег и метель.