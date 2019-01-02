РИАМО - 2 янв. Пожарные потушили загоревшийся металлический ангар на шоссе Фрезер в столице, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Второго января в 14:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: шоссе Фрезер, дом 12, где происходило загорание в металлическом ангаре. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 15:34 пожар был локализован, а в 15:46 - ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.