РИАМО - 2 янв. Станции столичной подземки «Охотный Ряд», «Пушкинская», «Площадь Революции», «Лубянка» и «ВДНХ» стали самыми популярными у пассажиров в новогоднюю ночь, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Топ-5 рейтинга самых популярных станций метро по-прежнему возглавила станция «Охотный Ряд». В новогоднюю ночь ею воспользовались более 53 тысяч пассажиров. Более 40 тысяч пассажиров вошли на станцию «Пушкинская», более 34 тысяч – на «Площадь Революции», — говорится в сообщении.

Станцией «Лубянка» в новогоднюю ночь воспользовались более 20 тысяч пассажиров, «ВДНХ» - свыше 19 тысяч человек.

«Всего в новогоднюю ночь метрополитен и МЦК перевезли более 570 тысяч пассажиров. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Полночь в метро встретили более 40 тысяч человек. В целом за 31 декабря и новогоднюю ночь метрополитен и МЦК перевезли почти 4 миллиона пассажиров, из них 3,5 миллиона были перевезены 31 декабря», — отмечается в материале.

Третий год подряд метро и Московское центральное кольцо работали всю новогоднюю ночь без перерыва. Стабильную работу метро обеспечили более 10 тысяч сотрудников, в том числе свыше 1 тысячи машинистов.