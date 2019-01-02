РИАМО - 2 янв. Пожар произошел в металлическом ангаре на шоссе Фрезер в столице, площадь возгорания составила 800 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Второго января 2019 года в 14:42 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: шоссе Фрезер, дом 12, где происходило загорание в металлическом ангаре. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 15:34 минуты пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.