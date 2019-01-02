РИАМО - 2 янв. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве мальчика, спасенного из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, она также пообщалась с мамой и лечащим врачом малыша.

«Побывала у мальчика, которого спасли из-под завалов в Магнитогорске. Его привезли ночью в клинику Рошаля. Навестила малыша, поговорила с мамой Олей, Валерием Афанасьевичем Митишем, доктором, который будет непосредственно вести лечение ребёнка. Ребенок больше суток провел под завалом без еды, воды, на ножках только теплые носки и чудом закутавшие его одеяло и матрац», - написала Кузнецова в Instagram.

Она отметила, что прогнозы на выздоровление мальчика осторожные, но надежда есть.

«Ванюша в надежных руках! Мне хотелось как-то поддержать маму, и я показала ей комментарии в социальных сетях, где все пишут и желают добра, здоровья ее малышу. И мама улыбнулась - единственный раз за время разговора. Будем на связи с ней, если понадобится помощь», - добавила детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что поговорила с Леонидом Рошалем о спасенном мальчике и также он спросил про детей, которых удалось недавно вернуть из Ирака.

«Пока у нас есть такие доктора и люди, которые переживают друг за друга и стремятся помочь, мы сможем многое сделать для наших детей», - уточнила Кузнецова.

Тридцать первого декабря около 04:00 по московскому времени в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва. Работы на месте чрезвычайного происшествия будут вестись круглосуточно.

Одиннадцатимесячного мальчика извлекли из-под завалов 1 января. Его доставили в институт неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас малышу делают необходимые диагностические обследования. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, но угрозы жизни нет.

По последним данным, погибли более 20 человек, судьба порядка еще 20 человек неизвестна.