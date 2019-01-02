РИАМО - 2 янв. В Москве около Хамовнического Вала кран-манипулятор въехал в опору моста, в результате происшествия один человек погиб, и два человека пострадали, обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В районе Хамовнического Вала, дома 32, кран-манипулятор совершил наезд на препятствие, на опору моста. Один человек погиб, два пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

По словам источника агентства в экстренных службах, мостовое сооружение не пострадало, силы спасателей не привлекались.

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