РИАМО - 2 янв. В Москве около Хамовнического Вала кран-манипулятор въехал в опору моста, в результате происшествия один человек погиб, и два человека пострадали, обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
«В районе Хамовнического Вала, дома 32, кран-манипулятор совершил наезд на препятствие, на опору моста. Один человек погиб, два пострадали», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
По словам источника агентства в экстренных службах, мостовое сооружение не пострадало, силы спасателей не привлекались.
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