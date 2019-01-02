РИАМО - 2 янв. Пожар произошел в частном доме в деревне Подмоклово городского округа Серпухов, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 08:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово.

«Есть пострадавший. В 10:54 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.