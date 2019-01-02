РИАМО - 2 янв. По оценке Счетной палаты России, реальные доходы граждан в 2018 году практически не выросли, рост составляет всего 0-0,4%, инфляция на декабрь 2018-го составила 4,2%, сообщил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция - выше прогноза, рост ВВП - ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», - написал Кудрин в Twitter.

Согласно графикам, размещенным в сообщении, на декабрь 2018 года ВВП страны вырос на 1,5%, по сравнению с 2017 годом, а инфляция составила 4,2%.