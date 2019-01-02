РИАМО - 2 янв. Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме после снегопада, в обработке дорожной сети противоголодедными материалами и очистке проезжей части от снега на всей территории региона задействовано более 2,5 тысяч единиц спецтехники и 2,6 тысячи дорожных рабочих, сообщается в Instagram-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«На региональную сеть автодорог выведено свыше 600 единиц техники и 460 дорожных рабочих. С утра по настоящее время обработано противогололедными материалами 7,6 тысячи километров региональных дорог, очищено от снега 5,3 тысячи километров», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что также на муниципальных дорогах региона работает 1,97 тысячи единиц техники и более 2,18 тысячи дорожных рабочих.

«В приоритетном порядке уборка снега и обработка реагентами проводятся на опасных участках дорог. Особое внимание дорожные службы уделяют социально-значимым объектам - остановкам общественного транспорта и тротуарам», - подчеркнул Гержик.

Днем в среду в Подмосковье облачно, снег, местами метель, гололедица. Температура воздуха минус 6-1 градус. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков составит 2-5 миллиметров.

Водителей и пешеходов Подмосковья призвали быть внимательными и аккуратными на дорогах.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обильными снегопадами поручил главам муниципалитетов мобилизовать все необходимые службы для уборки снега во дворах и на дорогах региона.