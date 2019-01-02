РИАМО - 2 янв. В 2018 году количество точек городской сети Wi-Fi увеличилось на 22%, активнее всего сеть развивалась в библиотеках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2018 году мы существенно расширили городскую сеть Wi-Fi. Сейчас в Москве больше 15 тысяч точек бесплатного доступа в Интернет. Это на 22% больше, чем годом ранее», — написал Собянин в Twitter.

Он добавил, что активнее всего сеть развивалась в столичных библиотеках.

По словам мэра, в этом году в столице будут работать над улучшением качества связи.

Воспользоваться бесплатным Wi-Fi также можно в наземном транспорте, метро и на МЦК. Ежедневно к единой сети в столичном транспорте подключаются 2,5 миллиона человек.