РИАМО - 2 янв. Все линии столичного метрополитена работают в штатном режиме, несмотря на то, что в Москве идет снег и поднимается метель, уборку в метро проводят в соответствии с технологическим процессом, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы подземки.

В Москве и Подмосковье в среду установилась облачная погода с метелью и сильным ветром, температура воздуха составляет минус 3 градуса. МЧС ранее предупредило жителей Московского региона о метели, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и гололедице в среду.

«Несмотря на сильный снегопад, движение по всем линиям Московского метрополитена осуществляется штатно. Увеличения пассажиропотока не наблюдалось», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники московского метро проводят уборку в соответствии с технологическим процессом.

Москвичам ранее рекомендовали пользоваться городским транспортом вместо личных авто из‑за метели.