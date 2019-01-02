РИАМО - 2 янв. Сроки открытия западного вестибюля станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена перенесены с декабря 2018 года на весну текущего года, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичной подземки.

Западный вестибюль станции «Полежаевская» был закрыт в апреле 2018 года. По графику его должны были открыть 29 декабря 2018 года.

«Изначально утвержденные сроки были перенесены в связи с тем, что основные ремонтные работы ведутся только в ночные технологические «окна» без полного закрытия станции для пассажиров», - добавил представитель пресс-службы.

По его словам, в соответствии с утвержденной программой строители планируют завершить работы по реконструкции вестибюля «Полежаевской» весной 2019 года.

Он отметил, что реконструкция ведется в рамках интеграции участка Большой кольцевой линии в действующую сеть метрополитена. Государственным заказчиком является департамент строительства Москвы.