РИАМО - 2 янв. В среду снег в Подмосковье убирают почти 5 тысяч сотрудников коммунальных служб, задействовано более тысячи единиц техники, в приоритетном порядке расчищаются подходы к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Более 4,7 тысячи сотрудников ЖКХ и свыше 1 тысячи единиц уборочной спецтехники вышло на борьбу со снегопадом в Подмосковье. В случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные силы и средства», — говорится в сообщении.

В приоритетном порядке осуществляется расчистка подходов к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам, уборка от снега дворовых территорий, тротуаров. Особое внимание уделяется местам проведения праздничных гуляний. Пешеходные дорожки обрабатываются противогололедными средствами.

Вывоз снега осуществляется в места централизованного складирования снега. Всего на территории Подмосковья подготовлено 287 таких участков.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обильными снегопадами поручил главам муниципалитетов мобилизовать все необходимые службы для уборки снега во дворах и на дорогах региона.

В Подмосковье в среду установилась облачная погода с метелью и сильным ветром, температура воздуха составляет минус 3 градуса.

МЧС предупредило жителей Московского региона о метели, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и гололедице в среду.