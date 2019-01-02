РИАМО - 2 янв. Несмотря на погодные условия, снег и метель, городской наземный транспорт «Мострансавто» в Московской области работает в штатном режиме, на предприятии приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы предприятия.

«Автобусы «Мострансавто» работают в штатном режиме, только транспортные средства Павлово-Посадского филиала в условиях непогоды работают по фактическому расписанию», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в «Мострансавто» приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения. В частности, с водителями перед выходом на линию проводят дополнительный инструктаж о соблюдении правил дорожного движения, особое внимание при этом уделяется соблюдению скоростного режима, дистанции и бокового интервала.

«Техническая служба усилила контроль за техническим состоянием подвижного состава и исправностью отопительного оборудования. Диспетчерскими службами филиалов «Мострансавто» организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог», - добавил собеседник агентства.

В Подмосковье в среду установилась облачная погода с метелью и сильным ветром, температура воздуха составляет минус 3 градуса.

Ранее МЧС предупредило жителей Московского региона о метели, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и гололедице в среду.