РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В школе в подмосковном Подольске успели ликвидировать вспышку педикулеза до новогодних праздников и провести елки для детей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на ситуацию в школе №33 горокруга Подольск, где уже несколько месяцев не могут остановить вспышку педикулеза. Она сообщила, что из-за этого детям не провели новогоднюю елку. Родители, каждый день приводя ребенка из школы, судорожно начинают его осматривать на наличие признаков педикулеза. Она попросила принять меры.

«В школе №33 при плановом осмотре медицинским работником в ноябре 2018 года были зарегистрированы единичные случаи заболевания педикулезом у обучающихся начальной школы. После лечения все заболевшие дети здоровы и допущены к занятиям. С момента окончания карантина по настоящее время случаи заболевания педикулезом в школе №33 не выявлены. С 25 по 27 декабря 2018 года для всех классов школы провели запланированные мероприятия», - сказала начальник комитета по образованию администрации Подольска Надежда Фролова.

По ее словам, в период карантина в школе ежедневно проводился осмотр детей, которые находились в контакте с заболевшими, результаты заносились в журнал осмотра по выявлению педикулеза. В школе был усилен контроль за санитарным содержанием, введен особый санитарно-эпидемиологический режим с применением специальных средств, проведена разъяснительная работа с обучающимися и родителями. На сайте школы 20 декабря 2018 года разместили памятку «О профилактике педикулеза».