РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В подмосковном Подольске для уборки улично-дорожной сети и придомовых территорий задействовали 94 единицы техники и 508 рабочих, вывезли 248 кубометров снега, сообщается в группе администрации горокруга «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Для уборки улично-дорожной сети задействовано 48 единиц техники, 87 рабочих. При обработке дорог и тротуаров использовано 208 кубометров противогололедных материалов. Вывезено 248 кубометров снега.

На уборке придомовых территорий задействовано 46 единиц техники и 421 рабочий», - говорится в сообщении.



Подрядные организации проводят работы по расчистке закрепленных территорий от снега, тротуары обрабатывают песко-соляной смесью. Все выявленные недочеты в ходе мониторинга территории оперативно устраняются.



При несвоевременной уборке снега с придомовых территорий, внутриквартальных проездов, улиц, жителей просят сообщать об этом на горячую линию. По проблемам уборки придомовых территорий звонить по телефону: 8 (965) 137-84-16; по проблемам уборки дорог и остановок транспорта: 8 (925) 737-49-90.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обильными снегопадами поручил главам муниципалитетов мобилизовать все необходимые службы для уборки снега во дворах и на дорогах региона.