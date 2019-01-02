РИАМО - 2 янв. В столичном парке Горького для посетителей стал доступен каток, его временно закрывали после обрушения пешеходного моста, сообщил РИАМО в среду сотрудник справочной службы парка.

Первого января каток из-за инцидента не работа.

«Каток начал работать, но с 15:00 до 17:00 будет перерыв. С 17:00 начинается вечерний сеанс до 00:00», - сказал собеседник агентства.

В новогоднюю ночь на катке в парке Горького по техническим причинам сломалась секция деревянного пешеходного перехода. За медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Поломка затронула несколько квадратных метров катка.

Директор парка Горького Марина Люльчук была уволена после инцидента.

Пострадавшим в результате обрушения пешеходного моста власти столицы выплатят по 250 и 500 тысяч рублей в зависимости от того, в стационаре или амбулаторно было получено лечение.