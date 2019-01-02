РИАМО - 2 янв. В столице в среду метель, на дорогах возможны снежные заносы, московским водителям рекомендовали пользоваться метро и наземным транспортом, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения города.

«Синоптики обещают метель. Погода шепчет: «Будь осторожен за рулем, соблюдай дистанцию, не разгоняйся». А всех, кто не хочет пробираться сквозь снежные заносы, ждут метро и «Мосгортранс», - говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье в среду установилась облачная погода с метелью и сильным ветром, температура воздуха составляет минус 3 градуса. МЧС предупредило жителей Московского региона о метели, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и гололедице в среду.