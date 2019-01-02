РИАМО - 2 янв. В Москве беременная упала с балкона второго этажа жилого многоэтажного дома, ее госпитализировали, сообщает РЕН ТВ.

«В результате произошедшего у 33-летней женщины перелом костей черепа, ключицы, ребер и другие травмы. Врачи установили, что пострадавшая находится на 10-й неделе беременности. О состоянии ее ребенка не сообщается», - говорится в сообщении.

Женщина упала с балкона дома на улице Нижегородской. Она вышла на балкон и не удержалась.

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