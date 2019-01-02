РИАМО - 2 янв. Онлайн-трансляция с Тверской улицы, представившей программу в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», набрала 1 миллион просмотров, суммарная длительность всех трансляций составила почти 9 часов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Первого января увидеть онлайн-трансляцию концертов, спортивных мероприятий и всего, что происходит на Тверской улице, можно было на трех интернет-площадках – «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook. В «ВКонтакте» эта трансляция вошла в число самых популярных. Суммарная длительность всех трех трансляций составила почти 9 часов.

«Во время трансляции зрители могли посмотреть концерты Гоши Куценко и группы «ГК», команды «Братья Грим», коллективов Tinavie и Rain Drops, выступление Павла Артемьева и программу, подготовленную артистами и солистами Большого театра», — говорится в сообщении.

Среди спортивных программ популярными стали сноуборд-шоу и ледовое шоу по мотивам сказки «Щелкунчик» с Татьяной Навкой.

Более 86% просмотров пришлись на Россию, 5% зрителей были из Казахстана, на третьем месте (более 3%) – Белоруссия. Каждый третий зритель онлайн-трансляции - москвич (более 34%), каждый пятый (более 21%) – из Санкт Петербурга. От 4 до 5% зрителей онлайн-трансляции были интернет-пользователями из Екатеринбурга (4,96%), Новосибирска (4,64%) и Челябинска (4,24%).

«Онлайн-трансляция собрала 3 тысячи комментариев. Зрители не только комментировали саму трансляцию, но и задавали вопросы, интересовались подробностями концертных выступлений и интервью, которые в ходе трансляции были взяты у музыкантов и спортсменов», — добавляется в сообщении.

Мастер мототриала из Москвы Сергей Серегин и сноубордист из Белоруссии Дмитрий Шубин признались, что рады возможности показать свое умение москвичам и туристам. Музыканты группы «ДЕМО» рассказали, что впервые участвуют в таком масштабном мероприятии на Тверской улице. А группа «Марсель», которая приехала из Санкт-Петербурга, не скрывала радости, что им удалось принять участие в концертной программе и выступить в такой красивой и празднично украшенной Москве.

Новогодние гулянья на Тверской улице были организованы в рамках главного московского зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице с 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве - в центре, округах, а также в городских парках - посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи.