РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. За шесть лет на благоустроенных дворовых территориях в городском округе Люберцы установили 541 детскую и 358 спортивных площадок, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 2013 года комплексно благоустроено 305 дворовых территорий, что составляет 45% от общего количества. Выполнены работы по установке 541 детской игровой и 358 спортивных площадок, из них девять установлены в рамках программы «Наше Подмосковье», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2019 году в городском округе Люберцы планируется благоустроить 68 дворов.

«В тесном контакте с жителями, подходя индивидуально к конкретному дому и прилегающей к нему территории, продолжаем комплексное благоустройство дворов с ремонтом подъездов, асфальта, созданием дополнительных машино-мест. В 2018 году благоустроили 72 дворовые территории, установили 69 детских игровых и 57 спортивных площадок», - добавил Ружицкий.