РИАМО - 2 янв. Около 300 спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах обеспечивают безопасность горожан, жителям столицы напомнили о технике безопасности при выходе на замерзшие водоемы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Зима в этом году пришла в столицу по расписанию. С начала декабря городские водоемы начали замерзать. Почти сразу же на лед вышли люди, а экстренные службы перешли на усиленный режим работы. Прибрежные территории в Строгинской пойме, Серебряном бору, а также в Троицком и Новомосковском округах патрулируют на судах на воздушных подушках, подвижных спасательных постах, снегоболотоходах и снегоходах.

«Чтобы не оказаться зимой в воде (если, конечно, вы не морж), лучше вообще не выходить на лед. Но если без этого все-таки не обойтись, стоит соблюдать несколько важных правил. Первое: спешить открывать сезон. Спасатели называют безопасным лед от 10 сантиметров толщиной, он вполне может выдержать взрослого человека. Прочный лед можно отличить по характерному голубовато-зеленому оттенку. Если визуально определить плотность льда не получается, доверять ему не стоит. То же касается участков, занесенных снегом. Отсюда второе правило: выходить на лед только в проверенных местах», - сказал начальник поисково-спасательной станции (ПСС) «Карамышево» Александр Самохин.

Он уточнил, что метками ненадежного льда на незнакомой территории могут стать темные участки, мокрый или просевший снег. Важно запомнить, что на изгибах рек, вблизи канализационных стоков и в области сильного течения лед тоньше. Опасность представляют и поросшие камышом участки. Также не стоит выходить на лед большой компанией.

На водоемах спасатели часто встречают не только рыбаков. В зоне риска, например, дети, гуляющие без родителей, неосторожные лыжники и владельцы собак. Последним, например, рекомендуют не отпускать питомцев с поводка рядом с водой.

«Об этом мы предупреждаем постоянно, потому что случаи каждый год одни и те же. Собака убегает за птицей к промоине, проваливается, хозяин пытается ее спасти и проваливается следом», - объяснил Самохин.