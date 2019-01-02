РИАМО - 2 янв. Ежегодную выплату в 2018 году в Подмосковье получили свыше 2 тысяч семей, выплата положена семьям с детьми-инвалидами, обучающимися в школах и на дому, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Более 2,1 тысячи семей Подмосковья в 2018 году получили ежегодную выплату в размере 13020 рублей», — написала Фаевская в Instagram.

Она напомнила, что выплата положена семьям с детьми-инвалидами, обучающимися в школах, в том числе и по надомной форме обучения, на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения.

В регионе действует Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья. Она создана в 2016 году и объединяет более 50 общественных организаций родителей детей-инвалидов со всего региона с общей численностью более 10 тысяч человек.

Также за 2018 год в регионе для инвалидов адаптировали 384 социально значимых объекта (64%), это превышает показатель в рамках федеральной программы (54%).