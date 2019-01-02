РИАМО - 2 янв. В день православного праздника Рождества Христова, 7 января, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без существенных осадков, столбики термометров ночью опустятся до минус 20 градусов, днем будет до минус 14 градусов, сообщил РИАМО в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник на Рождество выйдет гребень антициклона, снег прекратится, морозы окрепнут. Будет переменная облачность без существенных осадков», - сказал Тишковец.

Он добавил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 1-6 метров в секунду.

«В столице в Рождественскую ночь будет минус 15 – 17 градусов, по области минус 15 – 20 градусов мороза. Днем в Москве минус 10 – минус 12 градусов, в Подмосковье минус 9 – минус 14 градусов», - отметил Тишковец.