РИАМО - 2 янв. Жители и гости столицы смогут принять участие в рождественских мероприятиях в 24 городских парках, для гостей подготовили яркие представления, выступления вокально-танцевальных коллективов, народные игры и забавы, сообщается в Instagram-аккаунте «Мосгорпарка».

«Двадцать четыре парка, подведомственных департаменту культуры города Москвы, подготовили праздничную рождественскую программу 7 января. В большей части парков программа стартует в 13:00 и длится до 19:00», — говорится в сообщении.

Для гостей подготовили яркие представления, выступления вокально-танцевальных коллективов, народные игры и забавы с участием аниматоров и рождественские фотозоны.

Так, гостей сада «Эрмитаж» ждет святочная программа фольклорного ансамбля, основанная на традиционных русских обрядах. На протяжении всего праздника в саду будут работать тематические творческие мастерские, где взрослые и дети смогут изготовить сувениры под руководством опытных мастеров.

«Уличный праздник «Святки в Коломенском» познакомит зрителей с историей празднования Святок, включающих в себя три больших праздника: Рождество, Васильев день и Крещение. Будут выступать фольклорный коллектив «Купцы» с рождественскими колядками, загадками, святочными гаданиями, а также танцами, анимационная шоу-группа «Пыль столбом» с игровой программой «Как русские промыслы Рождество встречали» или «Ярмарка народных ремесел», — добавляется в материале.

Рождество в парке Горького отметят на катке «Фабрика счастливых людей». В конце Центральной аллеи гостей ждет уютный камерный праздник: приглашенные артисты будут читать «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» и «Сказку о золотом петушке» Александра Пушкина.

В Перовском парке гостей ждут фольклорные песни, танцы и игры. Плясовые, лирические песни, колядки исполнят юные талантливые артисты. Аниматоры будут читать святочные рассказы вслух, а театр «Оранжевое небо» покажет семейный спектакль.

«Празднование Рождества в парке Победы уже стало хорошей традицией. В этом году гостей парка встретят русскими забавами и зимними потехами, а со сцены будет звучать исключительно хоровое пение. С 13:00 до 19:00 все желающие смогут покататься на собачьих упряжках с хаски. Кроме катания по парку с собаками, можно будет сфотографироваться — хаски неизменно становятся центром внимания», — отмечается в сообщении.

Праздничные рождественские программы будут организованы и в других парках столицы.