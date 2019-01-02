РИАМО - 2 янв. Подмосковные следователи проводят доследственную проверку по факту смерти пенсионерки и ее сына в результате пожара в частном доме в СНТ «Ягодка» городского округа Истра, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Утром в среду в СНТ «Ягодка», расположенном неподалеку от села Новопетровское городского округа Истра, произошло возгорание дачного дома. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух человек: пенсионерки и ее сына.

«По данному факту следственным отделом по Истре ГСУ СК России по Московской области организована проверка. По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электропроводки», - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается проведение осмотра места происшествия. Планируется назначение экспертиз, проведение опросов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.