РИАМО - 2 янв. Снег не повлиял на работу аэропортов Московского авиаузла «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский», сообщили РИАМО в среду представители воздушных гаваней.

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с метелью и сильным ветром, температура воздуха днем опустится до 7 градусов мороза. МЧС предупредило жителей Московского региона о метели, сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду и гололедице в среду.

«Шереметьево» работает в штатном режиме. В целом рейсы выполняются по расписанию», - сказал представитель пресс-службы аэропорта.

В справочной аэропорта «Внукова» уточнили, что все рейсы выполняются по расписанию.

«В «Домодедово» видимость в районе аэродрома достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов – свыше 3,5 тысяч метров», - отметил сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

Он добавил, что отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет.

«В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме», - сказал в свою очередь представитель пресс-службы аэропорта «Жуковский».