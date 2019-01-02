РИАМО - 2 янв. Пожарные потушили возгорание в подвале одноэтажной пристройки к жилому дому на улице Кастанаевской в столице, информации о пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Второго января 2019 года в 11:26 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кастанаевская, дом 42, корпус 2, где происходило загорание в подвале одноэтажной пристройки к девятиэтажному жилому дому. Площадь пожара составила 3 квадратных метра», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 11:50 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.