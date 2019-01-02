РИАМО - 2 янв. До минус 17 градусов похолодает в Московском регионе в рождественскую ночь, также ожидается снег, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Первые дни нового года в Москве со снегом и температурой выше нормы. В среду в Подмосковье и столице небольшой, местами умеренный снег, местами метель, гололедица, максимальная температура в Москве - минус 4-2 градуса, по области - минус 6-1 градус, ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

«В четверг, 3 января, снег. Ночью минус 3-1 градус в столице, по области - минус 5-0, ветер южный, 6-11 метров в секунду. Днем минус 3-1 градус (в столице -ред) и минус 5-0 (в Подмосковье - ред.), юго-восточный ветер, 3-8 метров в секунду. В пятницу, 4 января, ночью будет отмечаться небольшой, местами умеренный снег, минус 4-2 градуса в Москве, минус 7-2 градуса по области. Днем пройдет небольшой снег, температура останется прежней», — говорится в сообщении.

Пятого января тоже будет с небольшим снегом, в течение суток в Москве прогнозируется минус 7-5 градусов, в Подмосковье - минус 10-5 градусов.

В последующие двое суток атмосферное давление будет расти. Прогнозируется снег, температура продолжит понижаться. 6 января ночью ожидается минус 12-7 градусов, днем - минус 11-6. В рождественскую ночь будет минус 17-12 градусов, днем - минус 13-8 градусов.