РИАМО - 2 янв. В московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» в среду днем задержали и отменили 37 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в столичных аэропортах отменили и задержали 26 рейсов.

Так, в международном аэропорту «Домодедово» днем восемь рейсов задержали, еще восемь отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали 13 рейсов, отмененных нет. Во «Внукове» задержали семь рейсов, отмен нет.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек нет, отменен один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на среду из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду.