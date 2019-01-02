РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Сотрудники Подольского комбината благоустройства очистили от снега три деревни в микрорайоне Дубровицы, сообщил начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко.

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с метелью и сильным ветром, температура воздуха днем опустится до 7 градусов мороза.

«Сотрудники Подольского комбината благоустройства (МБУ ПКБ) очистили от снега деревни Докукино, Жарково, Лемешово», - написал Боярко в соцсети «ВКонтакте».

Также подрядная организация МБУ «ПКБ» приступила к очистке и обработке закрепленной территории в микрорайоне Климовск, с нее вывозят снег.

Второго января губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обильными снегопадами поручил главам муниципалитетов мобилизовать все необходимые службы для уборки снега во дворах и на дорогах региона.