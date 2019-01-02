РИАМО - 2 янв. Пожар произошел в квартире дома на улице Флотской в столице, спасателям удалось потушить возгорание, в результате инцидента пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Второго января 2019 года в 10:45 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Флотская, дом 66, корпус 2, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 7 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 11:04. В результате возгорания один человек пострадал.