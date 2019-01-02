РИАМО - 2 янв. Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска, где произошел взрыв газа в жилом доме, в Москву, остается стабильно тяжелым, но угрозы жизни нет, сообщает РИА Новости.

«Угрозы жизни нет, состояние тяжелое, но стабильное, много было сделано за прошедшую ночь», - сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Тридцать первого декабря около 04:00 по московскому времени в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва. Работы на месте чрезвычайного происшествия будут вестись круглосуточно.

Одиннадцатимесячного мальчика извлекли из-под завалов 1 января. Его доставили в институт неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас малышу делают необходимые диагностические обследования.