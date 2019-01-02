РИАМО - 2 янв. В Москве на Салтыковской улице неизвестные похитили два КамАЗа, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Сегодня в 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Салтыковской были похищены два автомобиля КамАЗ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному происшествию проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства инцидента.