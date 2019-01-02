РИАМО - 2 янв. В Москве на Салтыковской улице неизвестные похитили два КамАЗа, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Сегодня в 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Салтыковской были похищены два автомобиля КамАЗ», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному происшествию проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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