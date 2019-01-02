РИАМО - 2 янв. Российская теннисистка Мария Шарапова во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне играла с Синьюй Ван и вышла в четвертьфинал, сообщает Газета.ru.

«Во втором сете китаянка снялась с соревнований из-за травмы, и россиянка смогла пройти в 1/4 финала», - говорится в сообщении.

В четвертьфинале Шарапова встретится с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Екатерина Александрова (Россия).