РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. В новогодние праздники во время традиционной акции «Елка – в каждый дом» члены общественной палаты Люберец подарили более 20 зеленых красавиц семьям, сообщила на своей странице председатель комиссии ОП Люберец по соцполитике, делам женщин, семьи, детей и благотворительности Елена Канчели.

«В рамках проводимой акции общественной палатой Люберец «Елка - в каждый дом» в новогодние праздники мы подарили 22 живые елочки и 30 сладких подарков в семьи», - написала Канчели.

Она подчеркнула, что никогда еще эта акция не была такой трогательной.

«Счастливые глаза, полные слез - все настолько искреннее - у детей, у родителей, у наших любимых ветеранов. Всем приятны внимание, забота, участие, объятия. Если мы не можем подарить что-то материальное, мы ведь всегда можем подарить внимание, заботу, иногда это важнее, нужнее. Это было удивительным и для некоторых соседей, которые не часто у этих дверей встречают гостей», - отметила Канчели.

Она выразила огромную благодарность за поддержку и помощь проекту.