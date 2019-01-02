РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. В 2019 году власти подмосковных Люберец планируют провести ремонт не менее 51 дороги, в 2018 году отремонтировали 66 автодорог, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2019 году планируем отремонтировать не менее 51 дороги. За последние 5 лет в округе отремонтировали 157 автомобильных дорог протяженностью 118 километров», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в 2018 году отремонтировали 66 автодорог, в 2017-м – 29, в 2016-м – 26, в 2015-м – 21, в 2014-м – 16, в 2013-м – три.

«В 2019 году планируем провести до октября реконструкцию Зенинского шоссе, приступить к расширению Октябрьского проспекта, окончание работ на этом объекте намечено на 2023 год, и приступить к реализации проекта ТПУ железнодорожной станции «Люберцы-1», завершить его до 2024 года», - подчеркнул Ружицкий.