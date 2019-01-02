РИАМО - 2 янв. Почти 500 пассажиров авиакомпании Nordwind с пяти утра не могут вылететь из аэропорта «Шереметьево» в Доминиканскую республику, на данный момент рейс отложен до 14:00, сообщил РИАМО в среду представитель справочной службы авиакомпании.

«Наши представители в аэропорту раздают пассажирам ваучеры на питание», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент рейс Москва – Доминикана отложен до 14:00.