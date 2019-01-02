РИАМО - 2 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в СНТ «Ягодка» поселка Румянцево городского округа Истра, пожар происходил по всей площади здания, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 05:42 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Истра, сельское поселение Новопетровское, поселок Румянцево, СНТ «Ягодка», вторая линия. Происходило горение частного дома по всей площади 64 квадратных метра. Есть пострадавшие.

«В 06:50 - локализация пожара. В 07:55 - ликвидация открытого горения. В 10:00 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники, 25 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.