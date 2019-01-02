РИАМО - 2 янв. В столичных «Лужниках» возрождают плавательный центр, где можно будет заниматься и профессиональным спортом, и любительским, также там планируют создать аквапарк, после окончания работ центр смогут посещать более 300 тысяч человек ежегодно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что во время чемпионата мира по футболу весь мир восхищался обновленным стадионом «Лужники». Однако почти все остальные спортивные сооружения «Лужников» требуют капитального ремонта или даже полной реконструкции.

«Поэтому сегодня в «Лужниках» продолжается главная спортивная стройка страны: плавательный центр, центр художественной гимнастики, обновленный зал «Дружба», теннисный центр и многое другое», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что на другом берегу Москвы-реки также есть горнолыжный кластер, с которым «Лужники» связывает канатная дорога. Огромные детские площадки, workout, беговая дорожка, велодорожка, прогулочная набережная, и это тоже входит в «Лужники».

Как отмечается в инфографике, опубликованной на сайте, олимпийский комплекс «Лужники» станет главным городским спортивным кластером. Ожидается, что комплекс будет посещать более 5 миллионов человек в год. Мероприятия в «Лужниках» смогут одновременно посещать более 200 тысяч человек. Количество посадочных мест на период спортивных и зрелищных мероприятий составит более 115 тысяч.

«Плавательный центр в «Лужниках» возрождается в совершенно новом, современном виде. Здесь будет место и для профессионального спорта, и для любительского плавания, и для отдыха в аквапарке», — добавил Собянин.

Плавательный центр смогут посещать ежегодно более 300 тысяч человек. Его вместимость составит 1,5 тысячи человек. В центре будет 50-метровый бассейн на 10 дорожек, два бассейна по 25 метров по три дорожки в каждом, аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, гимнастический центр, спортивные секции для детей.