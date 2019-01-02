РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. За шесть лет, с 2013 по 2018 годы включительно, подрядные организации на дорогах городского округа Люберцы заделали 18 286 ям, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За прошедший 2018 год на дорогах мы ликвидировали 3525 ям. Для сравнения в 2017 году эта цифра составила 4738, в 2016 году – 2813, в 2015 – 3150, в 2014 – 2170, в 2013 – 1890», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2018 году отремонтирован 41 тротуар и построено пять новых. На вылетных магистралях установлены две въездные группы.

«В 2018 году мы установили 179 новых автобусных остановок. Кроме этого, адаптировано 227 объектов дорожной инфраструктуры», - добавил Ружицкий.