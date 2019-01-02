РИАМО - 2 янв. Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по факту обрушения конструкции деревянного моста в парке Горького в новогоднюю ночь, сообщает «Интерфакс».

«По данному факту действительно проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной инцидента стало слишком большое количество граждан на мосту», - сказал осведомленный источник агентства.

В новогоднюю ночь на катке в парке Горького сломалась секция деревянного пешеходного перехода. За медицинской помощью обратились 13 человек, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Поломка затронула несколько квадратных метров катка.

Директор парка Горького Марина Люльчук была уволена после инцидента.

Пострадавшим в результате обрушения пешеходного моста власти столицы выплатят по 250 и 500 тысяч рублей в зависимости от того, в стационаре или амбулаторно было получено лечение.